«Ростов» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ

«Ростов» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ

14 октября в Ростове-на-Дону «Ростов» сыграет с «Уралом» в матче 13-го тура РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.