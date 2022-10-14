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21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года

Вратарь «Спартака» Александр Селихов подписал новый контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

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Источник: Чемпионат.com

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон.

28-летний Селихов стал игроком «Спартака» в конце 2016 года, перейдя в московскую команду из «Амкара». В 66 матчах за красно-белых вратарь пропустил 75 мячей и 19 раз сыграл на ноль. Нынешнее соглашение между сторонами истекало в конце 2022 года (информация Transfermarkt).

Селихов пропустил очень много матчей в «Спартаке» из-за травм и болезней, которых на московском отрезке карьеры у Александра уже восемь. Из-за них он не смог принять участие в 65 матчах. Однако после возвращения в строй в позапрошлом сезоне Селихов начал завоевывать место в основном составе, провёл несколько выдающихся матчей, в том числе и на групповом этапе Лиги Европы, и вернул себе статус основного вратаря «Спартака».

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