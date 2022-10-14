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21:48 (мск), источник: ТАСС

«Урал» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Ростов» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Лазар Ранджелович (17-я минута) и Рай Влут (71). У «Ростова» отличился Роман Тугарев (26, с пенальти). На пятой добавленной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Урала» Мингиян Бевеев.

«Ростов» не может обыграть «Урал» с 26 августа 2020 года, тогда ростовчане дома одержали победу со счетом 1:0. После этого команды встречались четыре раза, в трех встречах сильнее был «Урал», один матч завершился вничью. «Урал» одержал третью победу в чемпионате России подряд, ранее подопечные Виктора Гончаренко обыграли московский «Локомотив» и подмосковные «Химки».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Валерия Карпина набрали 25 очков. Отрыв от лидирующего петербургского «Зенита» составляет пять очков. «Урал» набрал 13 очков и поднялся на 11-ю строчку. В следующем туре «Ростов» 22 октября на выезде сыграет с воронежским «Факелом», «Урал» 24 октября примет самарские «Крылья Советов».

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