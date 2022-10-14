«Урал» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Лазар Ранджелович (17-я минута) и Рай Влут (71). У «Ростова» отличился Роман Тугарев (26, с пенальти). На пятой добавленной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Урала» Мингиян Бевеев.

«Ростов» не может обыграть «Урал» с 26 августа 2020 года, тогда ростовчане дома одержали победу со счетом 1:0. После этого команды встречались четыре раза, в трех встречах сильнее был «Урал», один матч завершился вничью. «Урал» одержал третью победу в чемпионате России подряд, ранее подопечные Виктора Гончаренко обыграли московский «Локомотив» и подмосковные «Химки».