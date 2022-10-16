ЦСКА — «Спартак»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Первое в этом сезоне дерби всея Руси в любом случае будет огненным, но в этот раз наблюдать за ним особенно интересно по нескольким причинам. Во-первых, оно станет дебютным для обоих главных тренеров — ни у Владимира Федотова, ни у Гильермо Абаскаля в карьере пока не было подобных матчей, и интересно, насколько смелую установку они дадут своим подопечным. Во-вторых, в таблице после 12 сыгранных в чемпионате матчей «Спартак» и ЦСКА разделяет лишь одно очко, значит можно считать команды практически равными: у красно-белых больше побед, зато у красно-синих меньше поражений. Спартаковцы больше забили, зато армейцы меньше пропустили.

ЦСКА больше впечатлял в августе и начале сентября. Армейцы летали по полю, создавали десятки моментов, прекрасно смотрелись едва ли не все латиноамериканские новички, особенно Карраскаль и Медина, но затем пришел небольшой спад, как минимум, в результативности. Тем не менее, не считая сенсационного поражения от «Торпедо», почти во всех турах подопечные Федотова берут свое, прибавил лучший бомбардир армейцев Федор Чалов, и единственная явная проблема — потеря в центре обороны Игоря Дивеева из-за травмы.

«Спартак» Абаскаля лихо начал, затем попал в небольшую яму, проиграв «Динамо», «Зениту» и «Ростову», но выправил положение за счет внутренних резервов и тактических идей нового тренерского штаба. Испанский тренер здорово учится на собственных ошибках, и вот уже больше месяца спартаковцев вообще никто не может остановить: 3 победы в чемпионате и 2 в Кубке с общей разницей мячей 14:3. Смущает лишь количество моментов, которые красно-белые допускают у своих ворот, зато Соболев и Промес восхищают тем, как распоряжаются моментами у чужих.

На что ставить

Варианты ставок на исход матча так же говорят о равенстве сил: коэффициент на победу ЦСКА чуть ниже, чем на «Спартак», только из-за того, что армейцам помогают домашние стены. На самом деле все три исхода практически одинаково вероятны, и выбор сделать очень трудно, если вы не болельщик одного из этих принципиальных друг для друга соперников.

Учитывая, что обе команды показывают достаточно высокую результативность в этом сезоне, букмекеры полагают, что в дерби, скорее всего, будет забито больше двух голов: так БК Olimpbet предлагает ТБ 2.5 за 1.73, а ТМ 2.5 — за 2.16, и вот за это можно зацепиться. Накал противостояния в дерби всегда максимальный, и игра может получиться более закрытой, чем обычно, потому что команды не могут не опасаться друг друга.

В 10 последних очных официальных матчах ЦСКА и «Спартак» семь раз расходились с общим числом голов меньше трех, в том числе в четырех подряд последних дерби, в которых к тому же еще и всегда забивала только одна команда. Но ставка ТМ 2.5 за 2.16 более надежна, чем «обе забьют — нет» за 2.30. Ее и рекомендуем, но решать вам. Дерби — это всегда непредсказуемая история.

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Игорь Борунов