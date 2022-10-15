Матчами с участием «Локомотива» и «Динамо» продолжится программа 13-го тура РПЛ

ТАСС, 15 октября. Программа 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу матчами «Торпедо» — «Локомотив», «Химки» — «Факел», «Краснодар» — «Ахмат» и «Динамо» — «Оренбург».

В первом матче дня московское «Торпедо» примет на своем поле столичный «Локомотив», встреча пройдет в «Лужниках» и начнется в 14:00 мск. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 12 матчах. «Торпедо» с 6 очками располагается на последней, 16-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 13, 15.10.2022, 14:00 Торпедо - Локомотив -

«Локомотив» подходит к игре с изменениями в тренерском штабе и руководящем составе. После выездного поражения от «Сочи» (0:4) в матче прошлого тура «Локомотив» объявил об уходе немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды, тогда же должность спортивного директора покинул Томас Цорн. 13 октября пресс-служба московского клуба сообщила, что команду к матчу с «Торпедо» будет готовить Андрей Федоров, исполняющий обязанности главного тренера. 14 октября пресс-служба «Локомотива» сообщила, что директор по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных избран на пост председателя совета директоров клуба, занимавший эту должность Александр Плутник принял решение подать в отставку и покинуть совет директоров.

«Торпедо» тоже подходит к игре с новым главным тренером. 13 октября на этот пост был назначен Андрей Талалаев, он стал третьим тренером «Торпедо» в текущем сезоне. 18 августа команду покинул Александр Бородюк, в тот же день пресс-служба клуба сообщила, что руководить командой будет Николай Ковардаев, у которого отсутствует лицензия Pro («Про»), поэтому формально он не может занимать пост главного тренера. В связи с этим руководство «Торпедо» утвердило в должности Николая Савичева. Ковардаев, как сообщила пресс-служба, вернется в «Торпедо-2».

Железнодорожники подходят к игре с серией из пяти поражений подряд в РПЛ. Последний раз команда побеждала в чемпионате России 28 августа, тогда «Локомотив» дома оказался сильнее «Оренбурга». «Торпедо», наоборот, не проигрывает на протяжении трех встреч подряд. Черно-белые сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0) и воронежским «Факелом» (2:2), а также выиграли у ЦСКА (1:0).

Последний раз «Локомотив» и «Торпедо» встречались 8 апреля 2015 года, тогда московская команда победила на своем поле со счетом 2:0. Последняя домашняя победа «Торпедо» над «Локомотивом» датирована 5 октября 2003 года (1:0).

«Оренбург» попробует продлить победную серию

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 13, 15.10.2022, 19:30 Динамо - Оренбург -

В другом матче дня московское «Динамо» дома сыграет с «Оренбургом», встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:30 мск. Бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 12 матчах. Оренбуржцы с 18 очками располагаются на 7-й позиции. Команды в этом сезоне уже проводили матч в Фонбет — Кубке России, тогда «Оренбург» победил после серии пенальти (2:2, 4:3).

«Оренбург» подходит к игре с серией из трех побед подряд в РПЛ, ранее команда выигрывала у грозненского «Ахмата» (2:1), «Сочи» (4:1) и «Пари НН» (2:0). «Динамо», в свою очередь, не может победить в четырех играх чемпионата России подряд — бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (1:1), уступили «Ахмату» (1:2), петербургскому «Зениту» (0:2) и «Сочи» (1:2).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 13, 15.10.2022, 14:00 Химки - Факел -

В субботу «Факел» на выезде сыграет с «Химками», встреча начнется в 14:00 мск.

Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков в 12 матчах. «Химки» не могут победить в РПЛ на протяжении восьми матчей (семь поражений, одна ничья), последний раз команда выигрывала в чемпионате 7 августа — тогда «Химки» на своем поле оказались сильнее «Торпедо» (3:1).

При этом «Факел» набирает очки в четырех матчах подряд (три ничьих и одна победа) и с 10 очками располагается на 13-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 13, 15.10.2022, 16:30 Краснодар - Ахмат -

В другом матче «Краснодар» дома сыграет с «Ахматом», встреча начнется в 16:30 мск.

Краснодарская команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Ахмат» с 17 очками располагается на 8-й позиции. В прошлом сезоне «Краснодар» дома сыграл вничью с грозненской командой (1:1), а на выезде — победил (2:0).

Программа 13-го тура РПЛ стартовала в пятницу. В этот день «Ростов» на своем поле проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2.