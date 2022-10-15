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10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Самое злое дерби Москвы — не «Спартак» — ЦСКА. Но хейт «Торпедо» к «Локо» — искусственный

Когда-то фанаты команд дружили. Но времена изменились.

Торпедо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

15 октября состоится матч 13-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Локомотивом». В первой половине нулевых эта встреча могла решить исход чемпионской гонки или борьбы за медали. Теперь соперники выяснят, кто из них худшая команда Москвы. Заруба автозаводцев и железнодорожников — известное по своей фанатской жестокости дерби. Но так было не всегда. Почему всё изменилось — в материале «Чемпионата».

Почему у фанов «Торпедо» и «Локомотива» взаимная ненависть?

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 13, 15.10.2022, 14:00

Торпедо-Локомотив-

Когда-то болельщики «Торпедо» и «Локомотива» ходили друг к другу в гости поболеть против больших столичных соперников. Продолжалось это вплоть до 90-х. Но в конце непростого периода российской истории всё изменилось. Довольно внезапно появились фанатские стычки. Железнодорожников нарекли «пятым колесом». Вадим Евсеев после перехода из «Локомотива» в «Торпедо» подрался (!) с болельщиками автозаводцев (!!!) в поезде Белгород — Москва.

Почему спокойные отношения между болельщиками локальных московских команд переросли в ненависть и стали влиять на работу клубов? Версий много, но две из них заслуживают упоминания. Убедительных доказательств в пользу какой-то одной нет. Но понять общую картину и сделать выводы они помогут.

Источник: РИА "Новости"

Зависть, обида, поиск врага. Интересную гипотезу выдвинул лидер торпедовских болельщиков Василий Петраков. По его мнению, «Локомотив» в 90-х начал подниматься, «Торпедо», наоборот, пошло вниз. «В каком-то смысле “Локо” занял наше место. “Спартак” был, “Спартак” есть, и он будет — так же, как и ЦСКА с “Динамо”. А “Торпедо” пропало из виду, и молодые болельщики стали выбирать либо их, либо “Локомотив”. Ни мы, ни они “потянуть” большие клубы не могли. И тем, и другим просто нужен был враг. Потом это уже обросло какими-то традициями», — считает Петраков.

Малочисленность фанатов. В книге «Я — фанат» Айваза Мананнова есть мнение, что болельщики «Локомотива» пытались сохранять одинаково спокойные отношения с представителями всех московских клубов. Но совсем обойтись без врагов не удалось. Место ненавистника заняло «Торпедо» — из-за примерно равной численности актива: противостоять «Спартаку», ЦСКА и «Динамо» фаны красно-зеленых не могли физически, как и представители автозаводцев.

В дальнейшем матчи между «Локомотивом» и «Торпедо» превратились в яркие дерби — но всё-таки вторичной значимости. Их встречи не были столь статусными, как между «Спартаком», ЦСКА и «Динамо». Но за счёт искусственно созданного интереса на фоне враждующих фанатов, вес противостояние набрало.

Источник: РИА "Новости"

Фаны «Торпедо» влияли на политику клуба. Они против людей с «красно-зелёным прошлым»

В июле 2018-го «Торпедо» объявило о трансфере защитника Эрвинга Ботака. Клуб заключил с игроком контракт на год, но трибуны сделку не оценили. Новичок оказался темнокожим россиянином африканского происхождения, а до трансфера играл за молодёжку «Локомотива» и «Казанку». Два этих факта никак не укладывались в голове болельщиков объединения «Запад-5 Ultras». Находясь под давлением, руководство автозаводцев от подписания парня отказалось, аргументируя это желанием «Локомотива» получить компенсацию, хотя изначально была договорённость о бесплатном переходе. Странно, не правда ли?

Летом-2019 «Торпедо» возвращает Игоря Лебеденко. Но фанаты против камбэка возрастного форварда. Объединение «Запад-5 Ultras» выступает с очередным заявлением: «2004 год — “Торпедо” борется за чемпионство, а воспитанник клуба Лебеденко переходит к самому принципиальному сопернику из Черкизова, после чего был объявлен иудой! Мы не принимаем проститутку в клубе и сделаем всё возможное, чтобы он покинул команду». Удивительно, но боссы не прогнулись: Игорь уже четыре года играет в родном клубе.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Игнашевич два сезона работал главным тренером «Торпедо». Всё это время молодой специалист решал две проблемы: как вывести в РПЛ откровенно неготовую к этому команду и что сделать для получения благосклонности трибун. Неудачи клуба фанаты связывали исключительно с тренером: его освистывали на каждом домашнем матче, выступали против него с гневными заявлениями, припоминали прошлое в «Локомотиве», а также просили руководство скорее нанять ему на смену кого-то из «своих». Наняли Александра Бородюка, он второй раз за карьеру вывел «Торпедо» в элиту, но его убрали после ужасного старта в Премьер-Лиге.

Кажется, претензии фанатов «Торпедо» в адрес экс-игроков «Локомотива» должны быть всегда и везде. Но почему-то они имеют выборочный характер. Лебеденко, Игнашевич, Ботака — да. Смольников, Черевченко, Евсеев и другие — нет.

Источник: РИА "Новости"

Вражду «Локомотива» и «Торпедо» считают изначально надуманной

Это сейчас, в 2022-м, никто не разбирается в истоках проблем «Локо» и «Торпедо», многие воспринимают вражду как само собой разумеющееся. Как нечто, уходящее в десятки лет назад. Но ни один источник так и не назвал дату начала фанатской войны или её реальные причины. Вокруг лишь догадки. Важно помнить, что в 90-х в «Торпедо» начался бардак: деление на ЗИЛ и «Лужники», проблемы с деньгами, ухудшение спортивных результатов, смена собственников и невнятная клубная политика — всё это вряд ли могло радовать.

Параллельно «Локомотив» расширял фан-базу, занялся реконструкцией стадиона и в итоге обошёл автозаводцев по многим параметрам: спортивным (трофеи), коммерческим (продажа лидеров за рубеж, реклама, спонсоры), финансовым (один из самых больших бюджетов в РПЛ). Пока «Локо» развивался и выходил на новый уровень, «Торпедо» играло в пустых «Лужниках» и медленно скатывалось в аутсайдеры чемпионата России. А потом и вовсе вылетело.

Источник: РИА "Новости"

В начале 90-х болельщики «Торпедо» считали себя если не элитой, то полноправными участниками московского топ-4 — вместе со «Спартаком», ЦСКА и «Динамо». А «Локомотив», опустившийся в сезоне-1990 в первый дивизион, был так называемым «пятым колесом». Но времена изменились: после возвращения в «вышку» железнодорожники взяли 15 трофеев, в то время как торпедовцы — всего один, а также трижды вылетели из Премьер-Лиги и даже лишились профессионального статуса в 2008 году.

Стоит ли размышлять, кто и почему теперь «пятое колесо» в компании московских клубов? И стоило ли намеренно искать себе врагов внутри фан-движения? «Локомотиву» — с опорой на положительный имидж и результаты (предыдущие успехи перевешивают провальные два сезона) — это, может быть, где-то и пошло на пользу. А вот «Торпедо» — вряд ли.

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