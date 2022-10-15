Защитник ЦСКА Мойзес: С нетерпением жду, когда придут русские холода
Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал о своей готовности к зимним российским холодам.
Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал о своей готовности к зимним российским холодам.
— Когда ты переехал в Москву, какое первое место ты посетил?
— Конечно, Красную площадь, плюс мы с женой открыли для себя большое количество очень крутых ресторанов. Кстати, при переезде сюда мы с женой говорили о холоде. Ну вот я все жду уже с нетерпением и трепетом, когда же этот холод придет (смеется).
— Думаю, в ноябрьских матчах РПЛ точно почувствуешь.
— Да‑да (смеется). Уже многие готовят меня психологически, что будет холодно.
— Тебя не пугал этот фактор при переходе?
— Нет‑нет, совсем нет. Конечно, игра при минусовой температуре будет для меня чем‑то новым.
— При какой самой низкой температуре ты играл?
— Самая низкая в Бразилии? (Смеется). Ух, наверное, было градусов 7−8.
— Это примерно как сейчас у нас на улице!
— Да‑да, но я готов, что будет гораздо холоднее.
— Слушай, а ты когда‑нибудь в термобелье играл?
— Да, но только на тренировках. Например, в Порту‑Алегри очень сильный ветер, поэтому опыт выходить на поле в шапочках и термобелье у нас есть, — заявил Мойзес в интервью «Матч ТВ».
27-летний Мойзес перешел в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» прошедшим летом. В нынешнем сезоне он провел за «армейцев» 11 матчей и отдал 2 голевые передачи.