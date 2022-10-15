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12:27 (мск), источник: Sport24

Защитник ЦСКА Мойзес: С нетерпением жду, когда придут русские холода

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал о своей готовности к зимним российским холодам.

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Источник: РИА "Новости"

— Когда ты переехал в Москву, какое первое место ты посетил?

— Конечно, Красную площадь, плюс мы с женой открыли для себя большое количество очень крутых ресторанов. Кстати, при переезде сюда мы с женой говорили о холоде. Ну вот я все жду уже с нетерпением и трепетом, когда же этот холод придет (смеется).

— Думаю, в ноябрьских матчах РПЛ точно почувствуешь.

— Да‑да (смеется). Уже многие готовят меня психологически, что будет холодно.

— Тебя не пугал этот фактор при переходе?

— Нет‑нет, совсем нет. Конечно, игра при минусовой температуре будет для меня чем‑то новым.

— При какой самой низкой температуре ты играл?

— Самая низкая в Бразилии? (Смеется). Ух, наверное, было градусов 7−8.

— Это примерно как сейчас у нас на улице!

— Да‑да, но я готов, что будет гораздо холоднее.

— Слушай, а ты когда‑нибудь в термобелье играл?

— Да, но только на тренировках. Например, в Порту‑Алегри очень сильный ветер, поэтому опыт выходить на поле в шапочках и термобелье у нас есть, — заявил Мойзес в интервью «Матч ТВ».

27-летний Мойзес перешел в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» прошедшим летом. В нынешнем сезоне он провел за «армейцев» 11 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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