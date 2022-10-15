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13:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» — «Локомотив»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Локомотива» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Торпедо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Шапич, Роганович, Смольников, Самсонов, Савич, Енин, Эркинов, Караев, Турищев.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичёв, Баринов, Куликов, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

Хозяева занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала шесть очков в 12 играх. Железнодорожники располагаются на 14-й строчке с девятью очками. Последний раз команды встречались в сезоне-2014/2015 РПЛ. Тогда дважды выиграл «Локомотив» — 1:0 и 2:0.

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