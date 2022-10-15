Футболисты «Локомотива» обыграли «Торпедо» в первом матче после отставок в руководстве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» в субботу обыграл столичное «Торпедо» со счетом 1:0 в гостевом матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 49-й минуте забил Артем Карпукас.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме провел первый матч в текущем сезоне РПЛ. Футболист 31 августа в кубковом матче получил травму длинной приводящей мышцы.

«Локомотив» прервал серию из пяти поражений в матчах РПЛ. До этого московская команда уступила грозненскому «Ахмату» (1:2), воронежскому «Факелу» (0:2), столичному «Спартаку» (0:1), екатеринбургскому «Уралу» (2:4) и «Сочи» (0:4). В последний раз «Локомотив» побеждал в матче национального первенства в игре против «Оренбурга» (5:1) 28 августа.

8 октября пост главного тренера «Локомотива» покинул Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Андрея Федорова. В тот же день «Локомотив» покинул Томас Цорн, занимавший должность спортивного директора. 14 октября клуб объявил, что Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя совета директоров клуба. На эту должность был избран Юрий Нагорных.

Матч против «Локомотива» стал первым для Андрея Талалаева на посту главного тренера «Торпедо». Специалист возглавил команду 13 октября, контракт рассчитан на 2,5 года. Талалаев стал третьим тренером «Торпедо» в текущем сезоне. 18 августа пост наставника команды покинул Александр Бородюк, его сменил Николай Ковардаев. Однако у тренера отсутствует лицензия Pro, поэтому формально он не мог занимать должность главного тренера, в связи с чем на этом посту был утвержден Николай Савичев.