«Химки» и «Факел» поделили очки в матче РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал восемь жёлтых карточек. Три предупреждения получили футболисты подмосковных «Химок» Аяз Гулиев, Захар Волков и Ираклий Чежия. Ещё пять жёлтых карточек — на счету игроков воронежского «Факела» Игоря Калинина, Сергея Божина, Кирилла Суслова, Андрея Менделя и Максима Максимова.