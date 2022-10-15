Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Байер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Бохум
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Майнц
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Боруссия М
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Монца
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Кадис
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Эльче
Футбол. Зарубежный
18:00
Лорьян
Реймс
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
Локомотив
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Факел
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Торпедо
Локомотив
01
14:00
Химки
Факел
00
14.10
Ростов
Урал
12
9.10
Ростов
Краснодар
32
9.10
Торпедо
Нижний Новгород
00
9.10
Оренбург
Ахмат
21
9.10
Спартак
Крылья Советов
52
8.10
Сочи
Локомотив
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» и «Факел» поделили очки в матче РПЛ

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали воронежский «Факел».

Химки
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал восемь жёлтых карточек. Три предупреждения получили футболисты подмосковных «Химок» Аяз Гулиев, Захар Волков и Ираклий Чежия. Ещё пять жёлтых карточек — на счету игроков воронежского «Факела» Игоря Калинина, Сергея Божина, Кирилла Суслова, Андрея Менделя и Максима Максимова.

Воронежский «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).

Читайте также
Химки
0:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин на старте сезона — грусть. Нет голов и проблемы со скоростью
Последний бой перед армией. Минеев решил вернуться к истокам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь