Ужасная серия «Локо» прервана! Но даже худшая команда РПЛ доставила проблем

Марафон московских дерби стартовал. Накануне матча ЦСКА — «Спартак» встретились «Торпедо» и «Локомотив». Игра знаковая, и не только из-за принципиальности этого противостояния. Для команд это была первая встреча за семь лет, а в «Лужниках» они в последний раз рубились вообще в 2006-м. Вдобавок клубы сменили тренеров: у «Торпедо» процессом рулит Андрей Талалаев, а у «Локо» — временно Андрей Фёдоров.

У «Локо» в первом матче после отставки Йозефа Циннбауэра было сразу несколько сюрпризов в составе. Место в воротах впервые в этом сезоне РПЛ занял Маринато Гильерме, а Даниил Худяков отправился на лавку. Также в старте вышли Станислав Магкеев и Даниил Куликов. Капитана Дмитрия Баринова опустили из опорной зоны в центр обороны.

Игра на первых минутах была вязкой и проходила без моментов. Бодрее дерби стало уже ближе к 20-й минуте. В этот же период стало вырисовываться преимущество «Локо», который действовал острее.

«Торпедо», как выяснилось, было чем ответить. Команда Талалаева провела ударный отрезок и вполне могла забивать. Сначала Давид Караев после заброса с фланга бил с разворота, и мяч пролетел рядом с дальней штангой, а через минуту Хожимат Эркинов без сопротивления замыкал головой подачу, но откровенно простил. Вообще, для «Локо» такие моменты были настоящей головной болью — у «Торпедо» слишком легко проходили подачи с флангов (в основном с правого).

Со временем «Локо» всё же вернул себе инициативу. И даже забил: Баринов вывел Ивана Игнатьева один на один, тот пробил во вратаря, а добил Вильсон Изидор. Но гол сразу же отменили из-за офсайда. Преимущество оставалось за «Локо» до конца тайма.

А в начале второго тайма «Локо» добился своего. Артём Карпукас прошёл в штрафную и умудрился успешно сыграть в стенку с Игнатьевым, несмотря на плотную оборону «Торпедо». В итоге Карпукас закатил мяч в ворота — 0:1.

По моментам «Локо» складывалось стойкое ощущение, что тренерский штаб сделал явную ставку на быстрый розыгрыш через центр. В этом плане возникал большой контраст с «Торпедо», которое предпочитало задействовать фланги.

Счёт обязывал «Торпедо» идти вперёд, но вся острота у хозяев осталась в первом тайме. А вот «Локо» должен был забивать второй. Например, за 20 минут до конца Максим Ненахов ворвался в штрафную и, вместо того чтобы пробить, подсунул мяч Франсуа Камано, под удар которого лёг защитник.

На поле тем временем возникло персональное противостояние. Артём Самсонов жёстко действовал против вышедшего на замену Антона Миранчука. После пары стыков полузащитник «Локо» начал закипать и даже получил жёлтую за эмоции.

Концовка матча получилась огненной. «Торпедо» собрало силы и провело несколько атак. Забивать мог даже Игорь Смольников, неожиданно выскочивший из-за спин защитников и пытавшийся перебросить мяч через Гильерме. Для гола не хватило нескольких сантиметров. Но сравнять счёт «Торпедо» так и не удалось.

«Локо» благодаря победе в дерби наконец прервал ужасную серию из пяти поражений в РПЛ. Перед матчем у железнодорожников была перспектива опуститься на последнее место, но в итоге они выпрыгнули из зоны стыков, хоть и могут опуститься туда по итогам тура. А «Торпедо» продолжает постепенное возвращение в Первую лигу. Шесть очков в 13 матчах — после такого ещё никто не спасался.