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17:39 (мск), источник: Sports.Ru

Гогниев о слухах про отставку: «В России особенно во главу угла ставят результат, но в “Химках” идет становление команды»

Спартак Гогниев высказался о возможной отставке с поста главного тренера «Химок».

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Сегодня подмосковный клуб сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 13-м туре Мир РПЛ. Команда не побеждает 12 матчей подряд во всех турнирах.

— Мы хотели победить сегодня. К ребятам вопросов вообще нет, они выполнили все, что мы планировали. Единственное, что не зашло с реализацией. Это все надо тренировать. Отношение правильное у ребят, настрой был. Вроде 0:0, но игра была захватывающая. Мы двигаемся дальше. Мы понимаем наше положение, что мы не выигрываем. Но происходит становление команды. Видно, что команда хотела выиграть, но не получилось.

— Много разговоров про вашу возможную отставку. Есть какой‑то кредит доверия к вам?

— У нас полное понимание с руководителями. У нас, особенно в России, ставят во главу угла результат. И результата можно добиться по‑разному. Можно взять суперфутболистов и добиться результата. Можно взять тренера неизвестного, взять игроков и работать с ними каждый божий день.

Мы работаем с утра до вечера, и результат виден. Командная игра, отношение, они видны. Другой вопрос, что на поле не всегда понятно, что случится. Забей один гол, и все было бы по‑другому. Если мы будем продолжать играть, не будем бояться давления результата. Уверен, что так будет. Я понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду — сразу на выход, мы так говорим. А кулуарные разговоры — мы на это не обращаем внимание, — сказал Гогниев.

Также он прокомментировал свое решение отстранить от тренировок с командой Брайана Идову, Дмитрия Тихого и Илью Камышева, эти футболисты пропустили матч.

«Это сугубо личное дело команды, тренера и тех футболистов, которых отстранили. Да, это есть, это правда, но это наше дело», — сказал тренер.

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