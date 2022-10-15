«Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» на 90+5-й минуте матча 13-го тура РПЛ

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте: «Ахмат» получил право на 11-метровый, а Бернард Бериша хладнокровно развёл вратаря и мяч по разным углам. Хозяева сравняли счёт на 30-й минуте: Ильзат Ахметов на дриблинге прорвался в лицевую и зряче прострелил во вратарскую, откуда освободившийся Эдуард Сперцян расстрелял ворота. Однако уже через несколько минут Артём Тимофеев совершил подбор за штрафной и несильно «щекой» пробил в ближний угол ворот — Матвей Сафонов пустил мяч в сетку.