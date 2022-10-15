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18:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» на 90+5-й минуте матча 13-го тура РПЛ

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Краснодар» состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались «Краснодар» и «Ахмат» из Грозного. Финальный свисток Яна Бобровского зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:2.

Ахмат
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Источник: Чемпионат.com

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте: «Ахмат» получил право на 11-метровый, а Бернард Бериша хладнокровно развёл вратаря и мяч по разным углам. Хозяева сравняли счёт на 30-й минуте: Ильзат Ахметов на дриблинге прорвался в лицевую и зряче прострелил во вратарскую, откуда освободившийся Эдуард Сперцян расстрелял ворота. Однако уже через несколько минут Артём Тимофеев совершил подбор за штрафной и несильно «щекой» пробил в ближний угол ворот — Матвей Сафонов пустил мяч в сетку.

На 55-й минуте после розыгрыша стандарта Ахметов вошёл слева в штрафную, получил мяч от Сперцяна и прострелил к краю вратарской, где Михайло Баньяц ударом в касание попал под перекладину. В концовке встречи Илья Олейников принёс «Ахмату» победу.

«Ахмат» набрал 20 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Краснодар» (21) — пятый.

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