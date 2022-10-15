«Зенит» впервые выиграл женский чемпионат России по футболу

«Зенит» набрал 33 очка в 22 матчах и стал недосягаем в турнирной таблице для московского ЦСКА, который располагается на втором месте с 24 очками после 21 игры. Всего команды проведут по 24 матча, в случае равенства очков «Зенит» будет иметь преимущество над ЦСКА благодаря победам в личных встречах.

Суперлига проходит в два этапа. На первом этапе 10 команд играют между собой по одному матчу дома и в гостях, на втором — клубы делятся на две группы. В первую группу проходят клубы, занявшие с первого по четвертое места, во вторую — с пятого по десятое. В прошлом сезоне победителем соревнований стал московский «Локомотив».