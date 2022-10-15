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19:25 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» впервые выиграл женский чемпионат России по футболу

ТАСС, 15 октября. Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в гостевом матче четвертого тура заключительного этапа женского чемпионата России по футболу. Встреча прошла в субботу.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Зенит» набрал 33 очка в 22 матчах и стал недосягаем в турнирной таблице для московского ЦСКА, который располагается на втором месте с 24 очками после 21 игры. Всего команды проведут по 24 матча, в случае равенства очков «Зенит» будет иметь преимущество над ЦСКА благодаря победам в личных встречах.

Петербургский клуб впервые в истории стал победителем национального первенства, команда была основана в январе 2020 года.

Суперлига проходит в два этапа. На первом этапе 10 команд играют между собой по одному матчу дома и в гостях, на втором — клубы делятся на две группы. В первую группу проходят клубы, занявшие с первого по четвертое места, во вторую — с пятого по десятое. В прошлом сезоне победителем соревнований стал московский «Локомотив».

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