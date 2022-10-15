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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Айнтрахт» разгромил «Байер» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Байер» крупно проиграл «Айнтрахту» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

Айнтрахт Ф
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Источник: Reuters

Матч во Франкфурте-на-Майне закончился победой хозяев поля со счетом 5:1. У победителей мячи забили Даити Камада (45-я и 72-я минуты), Рандаль Коло-Муани (58), Йеспер Линдстрём (65) и Лукас Аларио (86). Автором гола в составе гостей стал Пьеро Инкапье (56). Команда из Леверкузена играла в меньшинстве с 71-й минуты после удаления Инкапье.

«Байер» с восемью очками занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт», набрав 17 очков, поднялся на четвертую позицию. В следующем туре команда из Франкфурта-на-Майне 22 октября на выезде встретится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, а леверкузенцы, а тот же день примут «Вольфсбург».

Результаты других матчей дня:

  • «Вердер» — «Майнц» — 0:2;
  • «Вольфсбург» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 2:2;
  • «Штутгарт» — «Бохум» — 4:1.

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