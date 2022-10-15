«Айнтрахт» разгромил «Байер» в матче Бундеслиги

Матч во Франкфурте-на-Майне закончился победой хозяев поля со счетом 5:1. У победителей мячи забили Даити Камада (45-я и 72-я минуты), Рандаль Коло-Муани (58), Йеспер Линдстрём (65) и Лукас Аларио (86). Автором гола в составе гостей стал Пьеро Инкапье (56). Команда из Леверкузена играла в меньшинстве с 71-й минуты после удаления Инкапье.

«Байер» с восемью очками занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт», набрав 17 очков, поднялся на четвертую позицию. В следующем туре команда из Франкфурта-на-Майне 22 октября на выезде встретится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, а леверкузенцы, а тот же день примут «Вольфсбург».