«Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» в матче 13-го тура РПЛ

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Арсен Захарян забежал по флангу и сделал пас к штрафной, Фёдор Смолов пяткой скинул мяч на Сергея Паршивлюка, который пробил в дальний угол и забил первый гол за «Динамо». «Оренбург» сравнял счёт в середине тайма: Брайан Мансилья заработал штрафной на фланге в борьбе с Паршивлюком, Кирилл Капленко навесил в центр штрафной, Ренато Гойкович фактически без сопротивления сделал скидку головой к углу вратарской, где Владимир Сычевой опередил защитника и в касание отправил мяч под дальнюю штангу.