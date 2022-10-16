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11:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»

Капитан армейцев — о важном.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«Я же еще против Титова и Аленичева играл… Представляете, когда это было?».

— Матчи со «Спартаком» для всех болельщиков и игроков — это заряд бодрости и энергии. Это всегда огонь и красота. За исключением, может быть, пары не очень хороших игр, которые получились, скажем так, тухленькими. ЦСКА — «Спартак» — это бренд российского футбола, чтобы сейчас ни говорили про другие матчи. Особняком все равно стоит наше дерби, и так будет еще долгие-долгие годы. Так что ждем с нетерпением.

Никогда не говорил об ожиданиях, не буду и в этот раз. Все показывает табло. И если команда выигрывает, то она получает максимум удовольствия от любой игры.

Когда я был молодой, «Спартак» был самым принципиальным соперником для меня. Я же еще против Титова и Аленичева играл. Представляете, когда это было? Хорошие времена, веселые: стадион «Динамо» без травы, пыль под ногами… Сейчас я уже не могу сказать, что матч против какого-то соперника является для меня особенным. Это очередной матч чемпионата. Хотя я прекрасно понимаю, что он будет в центре всеобщего внимания и потребует повышенной концентрации и самоотдачи.

Источник: Спорт-Экспресс

Если выделить какое-то одно дерби, то я назову то, которое мало кто вспомнит. Это игра осенью 2003 года в «Лужниках». Закончили 0:0. Тогда еще Рома Павлюченко был в «Спартаке», как и много других интересных футболистов. Мне было 17 лет, я в том чемпионате играл не так много, Валерий Георгиевич [Газзаев] аккуратно подводил меня к премьер-лиге. Я не ожидал, что выйду, но место в воротах доверили именно мне. В том матче была пара опасных моментов. Например, Павлюченко выходил один на один, и я каким-то чудом отбил тот мяч. Это было мое первое дерби — очень яркий момент, тот матч мне запомнился. Конечно, можно вспомнить много других встреч: и полуфинал Кубка России, когда мы победили по пенальти; и игру, когда я получил травму. Было все — полные «Лужники», страсти, травмы, колоссальные эмоции…

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 13, 16.10.2022, 20:00

ЦСКА-Спартак-

«Без фанатов трудно. Даже когда тебя обзывают — в этом есть драйв»

— Это дерби будет без фанатов. Когда открылась «ВЭБ Арена», даже на рядовых играх собиралось порядка 20 тысяч, а на дерби всегда был полный стадион. И взять наш последний матч с «Динамо»… Хорошая игра и по афише, и по раскрутке, и по антуражу, и по содержанию. Но она не собрала даже 10 тысяч. Нет слов, это просто капля в море. Всегда трудно играть без поддержки фанатов. Даже когда тебя обзывают болельщики соперника, то в этом тоже есть драйв. Ты понимаешь, что эта толпа гонит вперед свою команду, но при этом и тебе передает эмоциональный заряд. Ты злишься, появляется кураж. Конечно, фанатов на трибунах не хватает.

«Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает. Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры.

«Раньше хотелось сыграть на ноль. Если обыграем “Спартак” 5:4, буду очень рад»

— Что касается ЦСКА, то было достаточно матчей, где мы недобрали очков: в Нижнем Новгороде отдали фактически выигранный матч, в Ростове в концовке могли забить, проиграли «Торпедо», не реализовали кучу моментов с «Динамо» и, что парадоксально, вообще могли на последних минутах уступить.

Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет.

ЦСКА серьезно обновился этим летом. Новички хорошо влились в команду, нет никаких проблем. Думаю, и по игре видно. Все ребята общаются, могут подстегнуть друг друга словечком. Да, можно много говорить о том, где и как мы теряли очки. Но есть таблица, и в ней мы четвертые, на очко отстаем от второго места. В принципе, все идет неплохо.

Все будут настраиваться на классный матч в воскресенье. Обе команды в хорошей форме, качество игры должно быть соответствующим. А сто процентов эмоций мы гарантируем.

Олег Кошелев

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