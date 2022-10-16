Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»

«Многие думают, что “Спартак” — фаворит, потому что много забивают. Я бы так не сказал. Как мне кажется, шансы 50 на 50. И те и другие наверху. У обеих команд есть плюсы и минусы. У “Спартака” хорошая форма у Промеса и Соболева, но сзади много проблем: “Крылья Советов” два забили, но ещё три не забили. У ЦСКА, наоборот: сзади получше, но нет так такой результативности впереди.



Часто думают, что матч будет результативным. А потом получается 1:1 или 0:0. Такое тоже может быть. В прошлом году было похожее. Всё складывается к ничьей, но кто-то выиграет в один мяч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.