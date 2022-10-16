«Крылья Советов» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд
«Крылья Советов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
Крылья Советов
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«Крылья Советов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Осянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов, Джорджевич, Сарвели.
Матч состоится в 14.00 мск.