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13:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд

«Крылья Советов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

Крылья Советов
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов»: Осянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов, Джорджевич, Сарвели.

Матч состоится в 14.00 мск.

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