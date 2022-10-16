«Локомотив» согласовал трёхлетний контракт с Михаилом Галактионовым

«Назначение Галактионова на пост главного тренера “Локо” — решённый вопрос. Это произойдёт либо после матча “Пари НН” с “Зенитом”, либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в тренерском штабе основной команды «Локомотива».

Специалисты уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.