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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» согласовал трёхлетний контракт с Михаилом Галактионовым

«Локомотив» согласовал трёхлетний контракт с Михаилом Галактионовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Назначение Галактионова на пост главного тренера “Локо” — решённый вопрос. Это произойдёт либо после матча “Пари НН” с “Зенитом”, либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в тренерском штабе основной команды «Локомотива».

Специалисты уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.

Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.

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