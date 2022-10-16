«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Далер Кузяев (22-я минута), признанный лучшим игроком матча Клаудиньо (45) и Малком (65).

«Зенит», набравший 33 очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), не потерпев ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда Михаила Галактионова с 13 баллами располагается на 11-й строчке.