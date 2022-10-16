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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в матче РПЛ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» нанес поражение «Нижнему Новгороду» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Зенит
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба "Зенита"

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Далер Кузяев (22-я минута), признанный лучшим игроком матча Клаудиньо (45) и Малком (65).

«Зенит», набравший 33 очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), не потерпев ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда Михаила Галактионова с 13 баллами располагается на 11-й строчке.

В 14-м туре «Зенит» 24 октября примет «Сочи», а «Нижний Новгород» двумя днями ранее дома сыграет с «Краснодаром».

Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:2
Зенит
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