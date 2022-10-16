Дубль Чалова помог ЦСКА сыграть вничью в матче со «Спартаком»

Воскресная встреча, прошедшая на поле «красно-синих» в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев дубль оформил признанный лучшим игроком матча Федор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «красно-белых» отличились Антон Зиньковский (53) и Александр Соболев (57).

До этого Чалов не мог забить «Спартаку» на протяжении 10 матчей в различных турнирах. Соболев продлил свою голевую серию в составе «красно-белых» до семи встреч и повторил клубный рекорд, установленный в 1955 году Николаем Паршиным. Позапрошлый тур РПЛ нападающий пропустил из-за дисквалификации. Также на его счету гол за сборную России в ворота команды Киргизии в товарищеском матче, который прошел 24 сентября.

«Спартак», набрав после 13 туров 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля прервала пятиматчевую победную серию (2 игры в Кубке России, 3 встречи в РПЛ). ЦСКА с 25 очками идет строчкой ниже. Сохраняет лидерство в чемпионате петербургский «Зенит», в активе которого 33 балла.