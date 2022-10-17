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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Зобнин прокомментировал скандальный эпизод с первым голом ЦСКА в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал инцидент во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).

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Игрок красно-белых попросил защитника армейцев Милана Гаича остановить игру, так как увидел, что на поле лежал игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший повреждение. Серб продолжил игру, после чего армейцы открыли счёт.

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«Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит, поднял руки вверх. Понятно, что это дерби, но для меня человеческие отношения должны быть на первом месте, несмотря на то, какая игра. К сожалению, их правый защитник поступил иначе. Я как человек, наверное, даже, а не как футболист сделал всё правильно, я считаю», — приводит слова Зобнина телеграм-канал «Спартака».

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