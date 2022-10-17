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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Мощная заруба после игры ЦСКА — «Спартак»! Слова Федотова об Абаскале задели даже Салихову

Тренер хозяев прошелся и по своим футболистам. А в ЦСКА заявили, что его слова о сопернике вырвали из контекста.

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История с первым голом Фёдора Чалова неожиданно ушла на второй план после матча ЦСКА со «Спартаком». Всё благодаря Владимиру Федотову и его резкому высказыванию о Гильермо Абаскале. Традиционно первым на пресс-конференцию приходит тренер гостей, так было и в этот раз — у испанца спросили про перепалку между ним и Федотовым перед перерывом. С трибун показалось, что наставник «Спартака» пытался что-то агрессивно объяснить коллеге, но не встретил понимания. И не получил требуемого внимания.

Что сказали тренеры и Салихова?

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, всё очень просто. Сказал одну фразу — “фэйр-плей”. Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», — отметил Абаскаль после матча.

Стали ждать версию Федотова. И его слова получились более резкими.

«Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял. Фэйр-плей? О чём это? Что у них не удалили футболистов? В Карраскаля въехали двумя ногами, “Спартак” перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого? Есть судья. Что потом мешало Зобнину отправить мяч в аут?» — сказал Федотов.

Источник: РИА "Новости"

Естественно, мимо такой перепалки не смогла пройти спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. И её цитата для «СЭ» ещё более вызывающая, чем у Федотова.

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить Сочи из человека».

Зарема Салихова
жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна

Ответ ЦСКА

Ситуацию разрядил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «Чемпионата».

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чём неуважение? Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой “Нельзя выбить Сочи из человека”. Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба “Сочи” и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием», — отметил он.

Источник: РИА "Новости"

Федотов также нашёл отдельных антигероев матча: это игроки его команды.

На 66-й минуте тренер ЦСКА убрал с поля Карраскаля и Медину. А после игры не выбирал выражений.

«Гол Зиньковского? Это вина одного игрока (вероятно, речь о Карраскале. — Прим. “Чемпионата”). Так безвольно давать бить и даже не вступать в отбор. Недовольство Медины и Карраскаля после замены? Иногда нужно засунуть недовольство в одно место», — сказал он во флеш-интервью.

А на пресс-конференции объяснил одновременную замену двух футболистов: «Свои моменты нужно использовать. Их на двоих набралось целая уйма. Потом пришёл гол из-за потери концентрации, хотя в перерыве мы говорили, что нужно добавить при игре в обороне, быть более жёсткими. Но этого не произошло. Что сказал Карраскалю? Как раз говорил о том, что нужно выходить играть в футбол. Это наша страсть, наша любовь, и футбол не терпит безалаберности. Вот об этом я и говорил».

Источник: РИА "Новости"

А что сказали другие по итогам матча ЦСКА — «Спартак»?

Георгий Джикия так объяснил момент с первым голом: «В моменте с первым голом ЦСКА не соблюдал фэйр-плей? А что тут комментировать? Вы сами правильно сказали и прокомментировали ситуацию. Остальное пусть будет на совести других. Рома соблюдал правила, сделал фэйр-плей — остановился. Повтор не смотрел, но хронология такая. Не знаю, правильный гол или нет, но игра продолжилась, а мы пропустили».

Другой герой встречи — Александр Соболев — тоже продолжил трэш-ток.

«История с первым голом? Действительно, Зобнин оставил мяч, но не знаю. Это на совести Гаича. После гола он побежал к Зобнину, начал радоваться. Это немного неуважение к сопернику. Зобнин мог выбить сам? Рома мог продолжить атаку, так как лежал вообще игрок ЦСКА. Но Рома решил с уважением отнестись к сопернику, а Гаич не остановился. Сегодня Роша на поле минут десять пролежал. Ничего страшного».

Александр Соболев
нападающий "Спартака"

А Фёдор Чалов порадовался, что наконец-то забил «Спартаку». И посоветовал сопернику не искать отмазки: «Гештальт закрыт. Хорошо, что получилось забить, но обменял бы эти два гола на победу над “Спартаком”. Что касается момента перед первым голом, то я сам до конца не понял. Карраскаль лежал на поле, “Спартак” продолжил игру, мы отняли мяч, провели атаку. А потом они сказали, что хотели остановить игру. Это футбол, надо играть до конца. Какие могут быть отмазки?».

ЦСКА
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Спартак
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