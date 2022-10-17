«Спартак» не уберет с трона «Зенит» — и винить в этом может только себя. Он сам убивает чемпионскую интригу

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«Спартак» на пару с ЦСКА выдал эпичнейшее московское дерби (2:2) и поднялся на вторую строчку РПЛ. Правда, отрыв лидирующего «Зенита» от красно-белых все равно увеличился — петербуржцы спокойно вынесли «Пари НН» (3:0) и имеют разницу +7 очков.

Прошло всего 13 туров, и подобный гандикап выглядит как приговор чемпионской интриге. Хотя именно «Спартак», который очень здорово заиграл при Гильермо Абаскале, должен был составить «Зениту» жесточайшую конкуренцию — помешали нелепые ошибки, которых гегемон из Петербурга себе не позволяет.

«Спартак» в нынешнем чемпионате потерял очки в пяти матчах и только в одном был безнадежно слабее соперника — как раз «Зенита». В остальных четырех красно-белые сами себе все испортили.

1-й тур, выезд к «Ахмату». Москвичи начали матч заметно лучше хозяев. Николсон упустил два железобетонных момента: сначала не реализовал выход один на один, а затем вблизи ворот пробил головой выше цели. Селихов в то же время мог спокойно играть с закрытыми глазами — в его штрафной опасности не возникало. Все изменилось, когда Рыбус в конце первого тайма схватил сразу две необязательных желтых карточки за минуту — сфолил и оттолкнул соперника в центре поля.

Доминация «Спартака» сменилась на обмен ударами, где шансов было больше у играющего в большинстве «Ахмата». Красно-белые зацепили ничью 1:1 лишь за счет дальнобойной пушки Мозеса, хотя при равных составах должны были дожимать грозненцев.

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6-й тур, дерби с «Динамо». Единственный забитый мяч случился после привоза Умярова. Наиль отпасовал на Тюкавина, и тот спокойно реализовал выход один на один.

«Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился. Считаю, что поражение на мне. Мы полностью переиграли соперника, но этот момент показал, что это футбол и результат может зависеть не от игры, а от какой-то ошибки. Эту ошибку допустил я», — признавал после поражения 0:1 футболист «Спартака».

Насчет заметного преимущества Умяров переборщил: матч был равным и обоюдоострым. Тем не менее на ничью красно-белые точно наиграли и во второй раз потеряли очки из-за необъяснимой ошибки.

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9-й тур, выездная встреча с «Ростовом». Красивая голевая перестрелка, интригу в которой сначала подпортил тот же Рыбус при счете 1:2 — на 53-й минуте отпасовав сопернику вблизи своих ворот в стиле Зобнина на Евро-2020, а потом уничтожил окончательно … снова Рыбус при счете 1:3 на 68-й минуте — завалил в своей штрафной совсем не мастера верховых единоборств Байрамяна.

Далеко не факт, что «Спартак» отыгрался бы без фейлов поляка, однако добиться положительного результата при 1:2 куда проще, чем при 1:4. Закончили в итоге счетом 2:4.

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13-й тур, дерби с ЦСКА. Наконец, самый свежий пример. Промес уже на 8-й минуте очень рисковал оставить одноклубников в меньшинстве — в неигровом эпизоде зачем-то толкнул и пнул Рошу, за что мог получить красную — особенно после великолепной актерской игры бразильца. Повезло — дали желтую.

Зато через 10 минут не повезло Зобнину. Роман увидел лежащих на газоне Рошу с Промесом, благородно остановился и показал жестом, что встречу надо поставить на паузу. Вот только Гайич не увидел этого и соорудил голевую атаку. Спорить было бесполезно — ЦСКА повел в счете.

По ходу второго тайма красно-белые повели 2:1, но не удержали преимущество и расписали с армейцами мировые 2:2. Как итог, четвертый матч из 13, где «Спартак» нелепыми привозами тормозит сам себя. Не многовато ли?

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«Зенит» тоже иногда теряет очки в РПЛ — оформил выездные ничьи с «Химками», «Ахматом» и «Факелом». В этом нет ничего сверхъестественного, ведь ошибаются все. Проблема «Спартака» в том, что его ошибки уж слишком аномальны.

Удаление на ровном месте и пас сопернику возле своей штрафной в исполнении Рыбуса, голевая Умярова на Тюкавина, грубость Промеса против Роши (здесь простил Карасев), неуместный фейр-плей Зобнина — все это совсем не привычные ляпы, которым не удивляешься.

Понять, почему медлительный Мевля упустил скоростного Чалова, можно. Понять, почему Зобнин остановился и просто не выбил мяч в аут, а вместо этого позволил ЦСКА забить, — уже сложнее. Понять, почему защитники красно-белых упустили в своей штрафной того же Чалова, который оформил дубль, — легко. Понять, зачем Промес на ровном месте чуть не оставил свою команду вдесятером, — нет.

Пока «Спартак» не перестанет постоянно дарить соперникам положительный результат, мечты его полонников о борьбе за чемпионство так и останутся мечтами.