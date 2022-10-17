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09:38 (мск), источник: Sport24

Соболев вошел в топ-10 бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России

В воскресенье, 16 октября, состоялся матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

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В составе «красно-белых» отличился Александр Соболев. Для нападающего этот мяч стал 32-м в «Спартаке».

Таким образом, Соболев вышел на 10-е бомбардиров московского клуба в истории чемпионатов России, сравнявшись с Робсоном и Николаем Писаревым. Стоит отметить, что Соболеву понадобился 71 матч, Робсону — 102, Писареву — 115.

Лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионатах России является Егор Титов — 86 голов. На втором месте идет Квинси Промес (79), на третьем — Роман Павлюченко (69).

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2:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
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