Соболев вошел в топ-10 бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России

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В составе «красно-белых» отличился Александр Соболев. Для нападающего этот мяч стал 32-м в «Спартаке».

Таким образом, Соболев вышел на 10-е бомбардиров московского клуба в истории чемпионатов России, сравнявшись с Робсоном и Николаем Писаревым. Стоит отметить, что Соболеву понадобился 71 матч, Робсону — 102, Писареву — 115.