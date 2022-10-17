В ЦСКА назвали сроки возвращения травмированного футболиста Дивеева
Главный врач команды отметил, что защитник до конца года не сыграет.
Главный врач команды отметил, что защитник до конца года не сыграет.
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев должен полностью восстановиться от травмы к первому зимнему тренировочному сбору, который пройдет в начале 2023 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный врач армейцев Эдуард Безуглов.
Игорь Дивеев получил травму 17 сентября в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо» (0:1) и был заменен на 86-й минуте. После этого пресс-служба ЦСКА сообщила, что восстановление игрока займет не менее трех месяцев.
«Лечение Дивеева идет по плану, — сказал Безуглов. — До конца года он на поле не выйдет. Но к первому сбору, который пройдет в новом году, он должен быть в полном порядке и сможет присоединиться к команде».
В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив один мяч, отдав одну голевую передачу и получив две желтые карточки. С ним в составе армейцы одержали восемь побед при двух ничьих и двух поражениях. В четырех встречах после травмы Игоря Дивеева красно-синие по два раза победили и сыграли вничью.
ЦСКА после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым петербургского «Зенита» составляет восемь очков. В 14-м туре армейцы 23 октября на выезде сыграют с «Оренбургом».
19 октября армейцы на своем поле встретятся с «Торпедо» в матче четвертого тура группового этапа Фонбет — Кубка России. После трех туров красно-синие с 9 очками занимают первое место в группе с екатеринбургским «Уралом» (6 очков), «Торпедо» (3) и «Сочи» (0).