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16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» принял решение обратиться в ЭСК по итогам дерби с ЦСКА

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что красно-белые приняли решение обратиться в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).

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«Мы приняли решение обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, вчера, 16 октября, в рамках матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью 2:2 с ЦСКА. Дубль оформил нападающий армейцев Фёдор Чалов, в составе «Спартака» голами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

Этот результат позволил красно-белым выйти на чистое второе место в турнирной таблице, опередив «Ростов». «Спартак» имеет в активе 26 набранных очков и отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков.

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