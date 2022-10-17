«Спартак» принял решение обратиться в ЭСК по итогам дерби с ЦСКА

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«Мы приняли решение обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, вчера, 16 октября, в рамках матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью 2:2 с ЦСКА. Дубль оформил нападающий армейцев Фёдор Чалов, в составе «Спартака» голами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.