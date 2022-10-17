Геркус обратился к недовольным фанатам «Торпедо»

«Локомотив» в субботу в Москве обыграл «Торпедо» со счетом 1:0. Геркус поздоровался и обнялся с некоторыми футболистами «Локомотива» во время их выхода на поле. Президент «Торпедо» работал в «Локомотиве» с лета 2016-го до конца 2018 года. Сначала он занимал должность президента клуба, а затем — генерального директора.
«Уважаемые болельщики “черно-белых”! Как я понял, многих смутили и некоторых даже разозлили кадры, на которых я приветствовал своих бывших коллег из другого клуба на прошлой игре. Я не имел в виду ничего плохого, никоим образом не пытался никого обидеть. В той ситуации стоял, ждал нашу команду, чтобы поздороваться, а тем временем вышел соперник. В его составе было несколько моих бывших коллег. Ребят, с которыми мы вместе работали, я не видел несколько лет и не мог не поздороваться. Конечно, я понимаю, что они соперники и желал только одного — обыграть их», — написал Геркус в своем Telegram-канале.
«Разумеется, я понимаю важность и принципиальность этого дерби и со своей стороны сделал всё от меня зависящее, чтобы наша️ команда эту игру выиграла. Нам не повезло, но играли мы достойно. Очень жаль вас расстраивать неудачным результатом. Еще раз повторюсь — все мои и всей команды помыслы и все наши усилия направлены на то, чтобы мы побеждали, побеждали каждого соперника. Мы работаем и будем работать для этого каждый день и результат обязательно придет», — добавил Геркус.