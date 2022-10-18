Тренер ЦСКА нецензурно оскорбил наставника «Спартака» во время дерби

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«Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун», — крикнул российский специалист испанцу. Каждое предложение Федотов сопровождал нецензурной бранью.

Также сообщалось, что во время матча Федотов оценил поведение Абаскаля фразой «прыгало что-то». «Я его не понял. Фэйр-плей? О чем он, если у них не удалили футболистов?» — заявил специалист.

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники заявил, что поведение Федотова рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС). По его словам, тренеру грозит штраф или дисквалификация.