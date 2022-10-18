Федотова могут дисквалифицировать. Почему молчит ЦСКА?
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах — о последствиях огненного московского дерби.
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах — о последствиях огненного московского дерби.
Загадка, почему ЦСКА публично не защищается в ситуации, когда главного тренера Владимира Федотова могут дисквалифицировать на несколько матчей. Ведь есть за что — в первую очередь за матерные высказывания в адрес хавбека «Спартака» Данила Пруцева. Но перепалка с красно-белым коллегой Гильермо Абаскалем в перерыве дерби дает ПФК несколько способов отбиться:
Но ЦСКА молчит. Почему?
Не желая нагнетать страсти перед решением КДК? «Спартак» ведь тоже не выступает — Зарема с ее оскорблениями в адрес Федотова и ПФК в целом уже вне системы клуба. Может быть, это обещания не повышать заранее градус спора?
Или это часть политики красно-синих? Когда «Спартак» выдал в соцсетях: «Ну как дела, конюшня?» — ЦСКА тоже промолчал. Поскольку занял позицию, не озвученную публично: «Мы же не они».
Федотову кроме эскапады Пруцеву КДК должен предъявить слово «клоун». Кстати, динамовца Дениса Макарова за обещание купить судье «билеты в цирк» дисквалифицировали на одну игру. Дело было в том, что слова трактовали не как прямое оскорбление, а как намек на него? Или в том, что футболист на КДК принес извинения? Или в чем-то еще?
Дерби вышло — огонь. До сих пор штормит. Мощное эхо.
Илья Казаков