Александр Мостовой: Зарема Салихова — это вообще кто? Чего её слушать?

«Не хватало ещё высказываний Заремы. Зарема Салихова — это вообще кто? Кто это? Это хорошо, что есть Федун. Но чего её слушать? Понятно, что когда ты 15 лет крутишься в футбольном обществе, то ты будешь что-то понимать и порой говорить правильные вещи.



Другое дело, что зачем это слушать? Я не обращаю внимания на её высказывания, и, надеюсь, потихоньку многие тоже не будут обращать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.