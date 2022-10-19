Федотов рассказал о своем отношении к Абаскалю и тренерам-иностранцам

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— Разъясните: как вы в целом относитесь к тренерам-легионерам? Кое у кого после обмена любезностями в конце первого тайма появились вопросы на этот счет.

— С обеих сторон были какие-то эмоциональные выкрики, никакого конкретного смысла не имевшие. Повторяю: мы с коллегами едим один хлеб. Всегда с уважением относился к тренерам из любой страны. Допустим, с большим удовольствием наблюдаю за работой в «Оренбурге» чеха Марцела Лички, с которым хорошо знаком и подробно общался на сборах. Мне очень понравилось его позитивное отношение и к жизни, и к футболу. Игра его команды — воплощение такой жизненной позиции.

— Можете теперь, в спокойной обстановке, сказать, как относитесь к Абаскалю и к его работе в «Спартаке»?