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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Газзаев: Карасёв превратил дерби ЦСКА — «Спартак» в красивый спектакль

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил уровень судейства в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:2).

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СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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По мнению специалиста, главный арбитр Сергей Карасёв превратил игру в красивый спектакль, который смотрелся на одном дыхании, без остановок и пауз.

«Очень хорошее судейство, очень квалифицированное. Судья давал играть, разрешал единоборства, стыки. Но когда нужно, вмешивался — посмотрите, сколько жёлтых карточек. Судья может превратить матч в красивый спектакль, то, что вчера Карасёв и сделал. Он давал бороться. Любое падение — игроки сразу на судью смотрят, будет свисток? А Карасёв не пошёл у них на поводу, когда можно, давал играть, поддерживая высокий темп матча. Эмоциональное состояние игроков передаётся на трибуны, а с трибун передаётся на поле. Из всего этого получается настоящий спортивный спектакль. И режиссёр этого спектакля всегда судья. Мы видим часто, когда при малейшем толчке — свисток. Остановки, паузы… А матч ЦСКА — “Спартак” на одном дыхании смотрелся. Может быть, с точки зрения качества футбола хотелось, чтобы оно было лучше. А вот с точки зрения зрелищности матч был великолепный, как и судейство», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

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Первый тайм: 1:0
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