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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ выступила с заявлением в связи с указом президента

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) проводит консультации с региональными органами власти, вовлеченными в исполнение указа президента РФ Владимира Путина о введении «среднего уровня реагирования» в ряде регионов страны, заявил глава лиги Александр Алаев.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах «средний уровень реагирования».

«В соответствии с указом президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях. В настоящее время Лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение указа», — приводит слова Алаева Telegram-канал РПЛ.

«Ждем решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. О всех возможных изменениях клубы лиги будут оповещены незамедлительно», — отметил глава РПЛ.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
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