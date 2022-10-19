РПЛ выступила с заявлением в связи с указом президента

Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах «средний уровень реагирования».
«В соответствии с указом президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях. В настоящее время Лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение указа», — приводит слова Алаева Telegram-канал РПЛ.
«Ждем решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. О всех возможных изменениях клубы лиги будут оповещены незамедлительно», — отметил глава РПЛ.