РПЛ выступила с заявлением в связи с указом президента

«В соответствии с указом президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях. В настоящее время Лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение указа», — приводит слова Алаева Telegram-канал РПЛ.