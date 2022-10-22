«Локомотив» — «Динамо»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

В очередном дерби сойдутся клубы с большими амбициями, вплоть до чемпионских, один из которых полностью проваливает сезон («Локомотив»), а другой выступает нестабильно и не может выйти на курс успешного предыдущего сезона («Динамо»). Бело-голубые за лето сменили и тренерский штаб, и множество игроков — команда Йокановича серьезно отличается от команды Шварца. Красно-зеленые благодаря падению на самое дно таблицы стряхнули с себя немецкоговорящий менеджмент, но пока не назначили нового главного тренера — фигура Андрея Федорова в любом случае временная.

И «Локомотив», и «Динамо» много пропускают, причем зачастую очень простые голы. В «Локомотиве» снова встал во весь рост вратарский вопрос: на кого делать ставку — на Гильерме или Худякова. В «Динамо» кадровое усиление в группу обороны не дало желаемый эффекта, и вот уже 11 матчей, с памятной победы над «Спартаком», бело-голубые не могут сыграть на ноль. «Локомотив» с учетом Кубка в этом сезоне трижды обыграл «Химки», а кроме подмосковного клуба только «Оренбург» и недавно «Торпедо». «Динамо» благодаря кубковой победе над «Ростовом» впервые в сезоне выиграло два матча подряд. Эти два факта ярко демонстрируют, что сезон у обоих столичных коллективов непростой.

На что ставить

Судя по коэффициентам, расклад сил близок к равному. Для «Локо» матч домашний, но бело-голубые ощутимо выше в таблице, и предпочтительнее выглядят по игре, поэтому и их успех чуть вероятнее. До стартового свистка Павла Кукуяна трудно кому-то отдать предпочтение. И у динамовцев, и у железнодорожников лучшие силы сосредоточены в атаке. Поэтому есть смысл выбрать осторожную ставку «Обе забьют». У БК Olimpbet коэффициент на нее кстати немного выше, чем у конкурентов: 1.62.

Можно подумать о том, что у Славиши Йокановича команда более управляемая. Если «Локо» в этом сезоне часто разваливался после первого пропущенного мяча, «Динамо» намедни впечатлило волевой викторией над «Оренбургом», хотя в какой-то момент, казалось, потеряло контроль над игрой. Поэтому невзирая на сценарий обоснованной выглядит ставка П2 за 2.63. Наконец, третий путь с учетом примерного равенства сил вспомнить о том, что последние три очных встречи «Динамо» и «Локомотива» в чемпионате завершились вничью. Вероятна она и на этот раз. Вариант для самых рисковых идет за 3.57.

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Игорь Борунов