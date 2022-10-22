«Локомотив» — «Динамо»: прогнозы и ставки
Дерби двух клубов со славной историей, которые пока далеки от выполнения задач, поставленных перед началом сезона.
Дерби двух клубов со славной историей, которые пока далеки от выполнения задач, поставленных перед началом сезона.
В очередном дерби сойдутся клубы с большими амбициями, вплоть до чемпионских, один из которых полностью проваливает сезон («Локомотив»), а другой выступает нестабильно и не может выйти на курс успешного предыдущего сезона («Динамо»). Бело-голубые за лето сменили и тренерский штаб, и множество игроков — команда Йокановича серьезно отличается от команды Шварца. Красно-зеленые благодаря падению на самое дно таблицы стряхнули с себя немецкоговорящий менеджмент, но пока не назначили нового главного тренера — фигура Андрея Федорова в любом случае временная.
И «Локомотив», и «Динамо» много пропускают, причем зачастую очень простые голы. В «Локомотиве» снова встал во весь рост вратарский вопрос: на кого делать ставку — на Гильерме или Худякова. В «Динамо» кадровое усиление в группу обороны не дало желаемый эффекта, и вот уже 11 матчей, с памятной победы над «Спартаком», бело-голубые не могут сыграть на ноль. «Локомотив» с учетом Кубка в этом сезоне трижды обыграл «Химки», а кроме подмосковного клуба только «Оренбург» и недавно «Торпедо». «Динамо» благодаря кубковой победе над «Ростовом» впервые в сезоне выиграло два матча подряд. Эти два факта ярко демонстрируют, что сезон у обоих столичных коллективов непростой.
Судя по коэффициентам, расклад сил близок к равному. Для «Локо» матч домашний, но бело-голубые ощутимо выше в таблице, и предпочтительнее выглядят по игре, поэтому и их успех чуть вероятнее. До стартового свистка Павла Кукуяна трудно кому-то отдать предпочтение. И у динамовцев, и у железнодорожников лучшие силы сосредоточены в атаке. Поэтому есть смысл выбрать осторожную ставку «Обе забьют». У БК Olimpbet коэффициент на нее кстати немного выше, чем у конкурентов: 1.62.
Можно подумать о том, что у Славиши Йокановича команда более управляемая. Если «Локо» в этом сезоне часто разваливался после первого пропущенного мяча, «Динамо» намедни впечатлило волевой викторией над «Оренбургом», хотя в какой-то момент, казалось, потеряло контроль над игрой. Поэтому невзирая на сценарий обоснованной выглядит ставка П2 за 2.63. Наконец, третий путь с учетом примерного равенства сил вспомнить о том, что последние три очных встречи «Динамо» и «Локомотива» в чемпионате завершились вничью. Вероятна она и на этот раз. Вариант для самых рисковых идет за 3.57.
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Игорь Борунов
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