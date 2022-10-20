Абаскаля и Федотова дисквалифицировали на один матч по итогам игры РПЛ ЦСКА — «Спартак»
Также главный тренер красно-синих дисквалифицирован на один матч условно.
Также главный тренер красно-синих дисквалифицирован на один матч условно.
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча между московскими ЦСКА и «Спартаком» дисквалифицировал главных тренеров команд Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на одну игру. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«За оскорбительное поведение в отношении лица, которое выразилось в виде ненормативных выражений, КДК дисквалифицировал Федотова на два матча, один — условно, один — реально. Установлен испытательный срок до конца сезона. Что касается Абаскаля, то КДК дисквалифицировал тренера на один матч. Также он оштрафован на 50 тыс. рублей. Федотов тоже оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
«Что касается видеозаписи, которую сделал основной вещатель, служба коммуникаций запросила официальную видеосъемку, нам было представлено две видеозаписи из технической зоны ЦСКА и Спартака. Мы также основывались на видеозаписи, которая появилась в телеграм-канале, где главный тренер ЦСКА произносил оскорбительные слова в адрес игрока “Спартака” Данила Пруцева. КДК также запросил рапорты у судейской бригады и делегатов, вся судейская бригада написала, что они не слышали оскорбительных слов со стороны тренеров, потому что не находились рядом с теми эпизодами. Также делегат матча написал, что не видел и не слышал, что происходило в двух эпизодах», — добавил Григорьянц.
ЦСКА 16 октября в Москве на «ВЭБ-Арене» сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 2:2 в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма между Федотовым и Абаскалем произошла словесная перепалка.