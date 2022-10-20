Абаскаля и Федотова дисквалифицировали на один матч по итогам игры РПЛ ЦСКА — «Спартак»

«За оскорбительное поведение в отношении лица, которое выразилось в виде ненормативных выражений, КДК дисквалифицировал Федотова на два матча, один — условно, один — реально. Установлен испытательный срок до конца сезона. Что касается Абаскаля, то КДК дисквалифицировал тренера на один матч. Также он оштрафован на 50 тыс. рублей. Федотов тоже оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

«Что касается видеозаписи, которую сделал основной вещатель, служба коммуникаций запросила официальную видеосъемку, нам было представлено две видеозаписи из технической зоны ЦСКА и Спартака. Мы также основывались на видеозаписи, которая появилась в телеграм-канале, где главный тренер ЦСКА произносил оскорбительные слова в адрес игрока “Спартака” Данила Пруцева. КДК также запросил рапорты у судейской бригады и делегатов, вся судейская бригада написала, что они не слышали оскорбительных слов со стороны тренеров, потому что не находились рядом с теми эпизодами. Также делегат матча написал, что не видел и не слышал, что происходило в двух эпизодах», — добавил Григорьянц.