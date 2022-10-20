РФС забанил и Федотова, и Абаскаля. Но «Спартак» с этим не согласен

Прошедшее дерби получилось мощным на эмоции: был накал и на поле, и за его пределами. Более того, впервые за долгое время страсти уже после матча не утихли, а только накалились: в медиа и социальных сетях активно обсуждалось поведение двух главных тренеров, которые столкнулись из-за спорной ситуации в первом тайме. Дело дошло до громких высказываний, и они прямиком отправились на рассмотрение в КДК.

«Клоун», «фэйр-плэй» и «что-то там прыгало»

Кратко напоминаем, что было.

Тренеры столкнулись на бровке: в сторону Федотова с криками ринулся Абаскаль, на что главный тренер ЦСКА что-то ответил — тоже громко и тоже размахивая руками.

На пресс-конференции обоих тренеров спросили о произошедшем.

Вот версия «Спартака»:

Всё очень просто. Сказал одну фразу — «фэйр-плей». Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал. Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака»

А вот — ЦСКА:

Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял. Фэйр-плей? О чём это? Что у них не удалили футболистов? В Карраскаля въехали двумя ногами, «Спартак» перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого? Зобнин потерял мяч, а потом поступил по-человечески. До штрафной было 60 метров. Упустил мяч и поднял руки. Есть судья. Что потом мешало Зобнину отправить мяч в ворота? Владимир Федотов главный тренер ЦСКА

— Через пару дней после матча тему начали разгонять журналисты — в Сети появилось видео, как Федотов кричит в ответ Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, [блин]? Чё ты там машешь своими руками, [блин]? Ты езжай домой, клоун!».

— Чуть позже была загружена «полная версия горячего разговора». Слова Абаскаля разобрать на ней сложнее, чем слова Федотова, но отчётливо слышно про «фэйр-плей».

После всех видео КДК РФС объявил, что поведение обоих тренеров будет рассмотрено на ближайшем заседании.

Федотов публично объяснился за фразу «что-то там прыгало». «Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: “Что-то там прыгало”. Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера “Спартака”. На бровке было много народу», — сказал главный тренер ЦСКА «СЭ». А также добавил, что после матча они с Абаскалем пожали друг другу руки.

«Дружеское» фото и решение КДК, которое устроило не всех

На заседание КДК прибыли оба тренера. Федотов даже показал журналистам фотографию, как они с Абаскалем жмут друг другу руки после матча, а ещё объяснил, почему он всё же решил приехать, несмотря на назначенную тренировку. «Здесь же очень умные люди: не было никаких официальных заявлений — достали из видео. По этой причине и приехал на КДК», — сказал он. Абаскаль общаться с журналистами перед заседанием не стал.

Главный тренер «Спартака» первым вышел с заседания и сказал, что с решением он не согласен. Каким — на тот момент ясно не было, так как от дальнейших комментариев Абаскаль отказался.



Тренер «Спартака» покинул заседание гораздо раньше, чем оно закончилось, — о вердикте КДК, а также подробностях дела стало известно примерно через полтора часа. Как рассказал Артур Григорьянц, дело в отношении двух тренеров было возбуждено на основе «материалов из доступных источников» (в том числе — телеграм-канал, где было видео с оскорблением в адрес Пруцева), после чего у вещателя были запрошены видеозаписи из технических зон обеих команд. В итоге КДК рассматривал два эпизода:

оскорбительное поведение Федотова в адрес Абаскаля;

«неспортивное поведение и провокационные действия» главного тренера «Спартака». «Действия Абаскаля создавали угрозу возникновения нарушения общественного порядка, — прокомментировал Григорьянц. — Он так пояснил свое поведение: “Да, я обычно ухожу сразу в подтрибунное помещение, но в той ситуации я решил подойти к технической зоне ЦСКА и высказать свои эмоции”.

Вердикт таков: