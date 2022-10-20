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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» выступил с заявлением на фоне дисквалификации Абаскаля после дерби с ЦСКА

«Спартак» выступил с заявлением на фоне дисквалификации Абаскаля после дерби с ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов.

Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей.

От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола.

Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, и мы вынуждены его исполнить. Вместе с тем выражаем солидарность с нашим тренером и рассмотрим все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации», — написано на официально сайте «Спартака».

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