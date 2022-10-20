«Спартак» сделал заявление после отстранения Абаскаля

В четверг КДК РФС дисквалифицировал на один матч главных тренеров Абаскаля и Владимира Федотова, а также оштрафовал обоих специалистов на 50 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который завершился со счетом 2:2.

«Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов. Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей. От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола», — говорится в заявлении.