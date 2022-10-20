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17:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» сделал заявление после отстранения Абаскаля

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля нанесет вред футболу, говорится в заявлении «красно-белых», которое опубликовано на официальном сайте клуба.

ЦСКА
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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг КДК РФС дисквалифицировал на один матч главных тренеров Абаскаля и Владимира Федотова, а также оштрафовал обоих специалистов на 50 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который завершился со счетом 2:2.

«Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов. Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей. От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола», — говорится в заявлении.

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Клуб отмечает, что дисциплинарный регламент не позволяет обжаловать решение КДК РФС, однако «Спартак» выражает солидарность с тренером и рассмотрит все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации.

В перерыве матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком», который прошел 16 октября, Абаскаль эмоционально обратился к Федотову, посчитав, что армейцы нарушили принцип fair play, когда забили гол. Абаскаль бросился к скамейке ЦСКА, Федотов в свою очередь эмоционально отреагировал на такое поведение, что едва не привело к стычке.

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
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