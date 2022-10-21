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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слушания по уголовному делу лидера «Спартака» пройдут в марте 2023 года

Основные слушания по уголовному делу нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по обвинению в вооруженном нападении на его двоюродного брата состоятся 3 марта 2023 года, сообщает журналистка De Telegraaf Мария де Йонг в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Амстердаме состоялось предварительное досудебное заседание. Промес не присутствовал на слушаниях. Сторона защиты форварда «Спартака» сообщила, что он не смог быть на заседании из-за работы. Адвокат двоюродного брата футболиста заявил в суде, что компенсация, присужденная его клиенту в гражданском процессе, была приобщена к уголовному делу. На заседания в марте также будут вызваны два новых свидетеля.

Ранее в отношении Промеса было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений. Инцидент произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился со своим двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря 2020 года Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого.

В июне Гражданский суд Амстердама обязал Промеса выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.

Промес вернулся в «Спартак» из амстердамского «Аякса» в конце февраля 2021 года. До этого он выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. Форвард в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В текущем сезоне Промес забил 14 мячей в 18 матчах во всех турнирах.

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