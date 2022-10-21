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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Названо имя тренера, который заменит Федотова в матче ЦСКА с «Оренбургом»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Олег Фоменко будет исполнять обязанности главного тренера московского ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России против «Оренбурга» в отсутствии Владимира Федотова, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 14, 23.10.2022, 14:00

Оренбург-ЦСКА-

Встреча пройдет в Оренбурге 23 октября и начнется в 14:00 мск.

В перерыве матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (2:2), состоявшегося 16 октября, между тренерами Федотовым и Гильермо Абаскалем едва не произошла стычка, специалисты обменялись резкими комментариями.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг оштрафовал Абаскаля на 50 тысяч рублей и дисквалифицировал его на один матч РПЛ. Федотов оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на одну игру Российской премьер-лиги (РПЛ), а также на еще одну встречу условно с испытательным сроком до конца сезона.

Ранее в пресс-службе «Спартака» сообщили РИА Новости, что Абаскаля в матче против «Химок» заменит Владимир Слишкович.

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