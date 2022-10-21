Названо имя тренера, который заменит Федотова в матче ЦСКА с «Оренбургом»

В перерыве матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (2:2), состоявшегося 16 октября, между тренерами Федотовым и Гильермо Абаскалем едва не произошла стычка, специалисты обменялись резкими комментариями.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг оштрафовал Абаскаля на 50 тысяч рублей и дисквалифицировал его на один матч РПЛ. Федотов оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на одну игру Российской премьер-лиги (РПЛ), а также на еще одну встречу условно с испытательным сроком до конца сезона.