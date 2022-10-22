Аршавин: моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке»

«Да, хотел бы. Но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в “Спартаке”, что он уже стал как истинный спартаковец. Я его обычно не тренирую. Но, даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но считаю, что специально родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера», — приводит слова Андрея Аршавина Sport24.
Арсений родился в 2012 году. В академию «Спартака» его отдала бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская. Также у экс-супругов есть ещё двое детей — сын Артём (2005 года рождения) и дочь Яна (2008).