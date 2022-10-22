Губерниев: ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Химками».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Химками».
«У меня ощущение, что “Химки” соберутся на матч со “Спартаком”. Но в целом класс команд, конечно, неизмерим. “Спартак” должен выигрывать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Игра пройдёт 23 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Химки» — 15-е (девять очков).
Ранее Губерниев не увидел прогресса Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».