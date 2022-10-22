«Динамо» отметило 93 года со дня рождения Льва Яшина
Московское «Динамо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало сообщение, в котором отметило 93 года со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.
Московское «Динамо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало сообщение, в котором отметило 93 года со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.
«22 октября — особенный день для каждого болельщика “Динамо”. Сегодня — 93 года со дня рождения Льва Яшина. Лев Иванович — больше чем вратарь. В честь него написаны фанатские заряды, названы улица, стадион и Академия бело-голубых, его знают во всём мире, а память о нём будут хранить вечно.
Лев Яшин — это “Динамо”. А “Динамо” — это Лев Яшин. С днём рождения, легенда!» — говорится в заявлении «Динамо».
Лев Иванович Яшин — советский вратарь, выступавший за сборную страны и московское «Динамо». В составе сборной СССР Яшин выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионат Европы по футболу 1960 года. Бывший вратарь «Динамо» является единственным голкипером, выигравшим «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года по версии France Football.