Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:30
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Специя
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Ростов
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Монца
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Севилья
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16.10
ЦСКА
Спартак
22
16.10
Нижний Новгород
Зенит
03
16.10
Крылья Советов
Сочи
20
15.10
Динамо
Оренбург
32
15.10
Краснодар
Ахмат
23
15.10
Торпедо
Локомотив
01
15.10
Химки
Факел
00
14.10
Ростов
Урал
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» отметило 93 года со дня рождения Льва Яшина

Московское «Динамо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало сообщение, в котором отметило 93 года со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«22 октября — особенный день для каждого болельщика “Динамо”. Сегодня — 93 года со дня рождения Льва Яшина. Лев Иванович — больше чем вратарь. В честь него написаны фанатские заряды, названы улица, стадион и Академия бело-голубых, его знают во всём мире, а память о нём будут хранить вечно.

Лев Яшин — это “Динамо”. А “Динамо” — это Лев Яшин. С днём рождения, легенда!» — говорится в заявлении «Динамо».

Лев Иванович Яшин — советский вратарь, выступавший за сборную страны и московское «Динамо». В составе сборной СССР Яшин выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионат Европы по футболу 1960 года. Бывший вратарь «Динамо» является единственным голкипером, выигравшим «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года по версии France Football.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь