Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:30
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Специя
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Ростов
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Монца
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Севилья
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16.10
ЦСКА
Спартак
22
16.10
Нижний Новгород
Зенит
03
16.10
Крылья Советов
Сочи
20
15.10
Динамо
Оренбург
32
15.10
Краснодар
Ахмат
23
15.10
Торпедо
Локомотив
01
15.10
Химки
Факел
00
14.10
Ростов
Урал
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:04 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» отказался от поездки в Иран и контрольного матча из-за политической ситуации в стране

«Зенит» отказался от поездки в Иран. В ноябре у «Зенита» были планы провести несколько дней в Иране и сыграть там контрольный матч. Соперником называли молодежную команду «Сепахана».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Однако в связи со сложной политической ситуацией в этой стране поездка в Тегеран в ноябре в итоге не состоится, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.

Также может не состояться и матч против «Црвены Звезды» в Санкт-Петербурге. Планировалось, что встреча пройдет на «Газпром Арене» 22 ноября.

Напомним, в Иране с 16 сентября проходят массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь