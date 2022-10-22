«Зенит» отказался от поездки в Иран и контрольного матча из-за политической ситуации в стране

Однако в связи со сложной политической ситуацией в этой стране поездка в Тегеран в ноябре в итоге не состоится, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.

Также может не состояться и матч против «Црвены Звезды» в Санкт-Петербурге. Планировалось, что встреча пройдет на «Газпром Арене» 22 ноября.