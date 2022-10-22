«Динамо» сыграет в черной форме с «Локо» в честь дня рождения Яшина
«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме.
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«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме.
В матче 14-го тура Мир РПЛ бело-голубые выступят в черной форме, которая приурочена ко дню рождения бывшего вратаря клуба и сборной СССР Льва Яшина.
Яшин родился 22 октября 1929 года, умер 20 марта 1990-го. Он единственный в истории футбола вратарь, получивший «Золотой мяч».