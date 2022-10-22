«Факел» — «Ростов»: стартовые составы на матч
«Факел» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ.
Факел
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
«Факел» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ.
«Факел»: Свинов, Суслов, Мастерной, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.
Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Черов, Магаль, Шаваев, Черняков, Ивахнов, Гонгадзе.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Мухин, Мелехин, Комаров, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.
Матч начнется в 16.30 мск.