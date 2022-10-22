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16:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Факел» — «Ростов»: стартовые составы на матч

«Факел» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ.

Факел
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 14, 22.10.2022, 16:30

Факел0Ростов0

«Факел»: Свинов, Суслов, Мастерной, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Черов, Магаль, Шаваев, Черняков, Ивахнов, Гонгадзе.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Мухин, Мелехин, Комаров, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.

Матч начнется в 16.30 мск.

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