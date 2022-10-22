«Краснодар» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 1422.10.2022, 14:00 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 4368 зрителей
|Михаил Галактионов
|Александр Сторожук
|Ильзат Ахметов(Джон Кордоба)
|17′
|Джон Кордоба(Эдуард Сперцян)
|90+7′
|13
|Никита Гойло
|39
|Матвей Сафонов
|5
|Лукас Масоэро
|6
|Кристиан Рамирес
|22
|Никита Каккоев
82′90+2′
|80
|Егор Сорокин
79′
|86
|Илья Агапов
|10
|Эдуард Сперцян
90+5′
|8
|Мамаду Майга
43′48′
|14
|Михайло Баньяц
|14
|Ярослав Михайлов
|31
|Фернанду да Силва Кайо
|6
|Иброгимхалил Юлдошев
14′67′
|9
|Джон Кордоба
88′
|17
|Эльмир Набиуллин
|7
|Ильзат Ахметов
79′
|23
|Даниил Пенчиков
79′
|92
|Руслан Апеков
|44
|Даниил Корнюшин
|16
|Кевин Ленини
71′
|90
|Константин Шильцов
55′
|84
|Вячеслав Литвинов
|4
|Илья Жигулев
|40
|Олакунле Олусегун
46′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
46′
|11
|Алексей Ионов
|10
|Милсон
|82
|Сергей Волков
46′62′
|99
|Момо Янсане
56′
|98
|Сергей Петров
|4
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)