Матчами с участием ЦСКА и «Спартака» продолжится программа 14-го тура РПЛ

В первом матче дня ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 14:00 мск. Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 13 матчах, команда из Оренбурга с 18 очками располагается на девятой позиции. Последние два матча между командами в чемпионате России прошли в сезоне-2019/20 и завершились победами ЦСКА.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 14, 23.10.2022, 14:00 Оренбург - ЦСКА -

20 октября контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матч главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за оскорбительное поведение в игре 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Как сообщили ТАСС в ЦСКА, футболистами московского клуба в матче с «Оренбургом» будет руководить тренер Олег Фоменко.

19 октября команды провели матчи четвертого тура группового этапа Фонбет — Кубка России. ЦСКА на своем поле проиграл столичному «Торпедо» со счетом 0:1, «Оренбург» дома победил грозненский «Ахмат» со счетом 4:2. Армейцы занимают первое место в таблице группы D, набрав девять очков в четырех играх. «Оренбург» с пятью очками располагается на четвертой позиции в таблице квартета С.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 14, 23.10.2022, 19:00 Ахмат - Торпедо -

Также в воскресенье «Ахмат» на своем поле сыграет с «Торпедо», встреча начнется в 19:00 мск. После 13 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» с шестью очками располагается на последней, 16-й позиции. В последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2014/15, встреча в Москве завершилась нулевой ничьей, а в Грозном победу праздновало «Торпедо».

Главным тренером «Торпедо» является Андрей Талалаев. Сезон он начинал в качестве наставника «Ахмата», но покинул грозненский клуб 11 сентября. В субботу пресс-служба «Торпедо» сообщила, что тренер из-за болезни не полетел с командой в Грозный.

«Спартак» сыграет без Абаскаля

В другом матче воскресенья «Спартак» на своем поле примет подмосковные «Химки», встреча начнется в 16:30 мск. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Химки» с девятью очками располагаются на предпоследней, 15-й позиции. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, «Спартак» выиграл со счетом 3:1, «Химки» — со счетом 2:1.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 14, 23.10.2022, 16:30 Спартак - Химки -

Вместе с тренером ЦСКА Федотовым по итогам матча прошлого тура за неспортивное поведение на одну игру был дисквалифицирован и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Как сообщили журналистам в пресс-службе «Спартака», на игре с «Химками» командой будет руководить боснийский тренер Владимир Слишкович. Красно-белые подходят к этой встрече с серией из семи матчей без поражений во всех турнирах (шесть побед, одна ничья), последний раз московская команда проиграла 11 сентября, уступив на выезде «Ростову» (2:4). «Химки» не могут победить с 7 августа, когда на своем поле выиграли у «Торпедо» со счетом 3:1.

На этой неделе «Спартак» обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:1 в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Красно-белые возглавляют группу B, набрав 12 очков. «Химки» в гостях уступили «Локомотиву» со счетом 0:1, подмосковная команда с одним очком располагается на четвертой позиции в таблице группе А.