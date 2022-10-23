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01:00 (мск), источник: ТАСС

Матчами с участием ЦСКА и «Спартака» продолжится программа 14-го тура РПЛ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Программа 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры «Оренбург» — ЦСКА, «Спартак» — «Химки» и «Ахмат» — «Торпедо».

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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В первом матче дня ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 14:00 мск. Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 13 матчах, команда из Оренбурга с 18 очками располагается на девятой позиции. Последние два матча между командами в чемпионате России прошли в сезоне-2019/20 и завершились победами ЦСКА.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 14, 23.10.2022, 14:00

Оренбург-ЦСКА-

20 октября контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на один матч главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за оскорбительное поведение в игре 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Как сообщили ТАСС в ЦСКА, футболистами московского клуба в матче с «Оренбургом» будет руководить тренер Олег Фоменко.

19 октября команды провели матчи четвертого тура группового этапа Фонбет — Кубка России. ЦСКА на своем поле проиграл столичному «Торпедо» со счетом 0:1, «Оренбург» дома победил грозненский «Ахмат» со счетом 4:2. Армейцы занимают первое место в таблице группы D, набрав девять очков в четырех играх. «Оренбург» с пятью очками располагается на четвертой позиции в таблице квартета С.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 14, 23.10.2022, 19:00

Ахмат-Торпедо-

Также в воскресенье «Ахмат» на своем поле сыграет с «Торпедо», встреча начнется в 19:00 мск. После 13 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» с шестью очками располагается на последней, 16-й позиции. В последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2014/15, встреча в Москве завершилась нулевой ничьей, а в Грозном победу праздновало «Торпедо».

Главным тренером «Торпедо» является Андрей Талалаев. Сезон он начинал в качестве наставника «Ахмата», но покинул грозненский клуб 11 сентября. В субботу пресс-служба «Торпедо» сообщила, что тренер из-за болезни не полетел с командой в Грозный.

«Спартак» сыграет без Абаскаля

В другом матче воскресенья «Спартак» на своем поле примет подмосковные «Химки», встреча начнется в 16:30 мск. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Химки» с девятью очками располагаются на предпоследней, 15-й позиции. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, «Спартак» выиграл со счетом 3:1, «Химки» — со счетом 2:1.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 14, 23.10.2022, 16:30

Спартак-Химки-

Вместе с тренером ЦСКА Федотовым по итогам матча прошлого тура за неспортивное поведение на одну игру был дисквалифицирован и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Как сообщили журналистам в пресс-службе «Спартака», на игре с «Химками» командой будет руководить боснийский тренер Владимир Слишкович. Красно-белые подходят к этой встрече с серией из семи матчей без поражений во всех турнирах (шесть побед, одна ничья), последний раз московская команда проиграла 11 сентября, уступив на выезде «Ростову» (2:4). «Химки» не могут победить с 7 августа, когда на своем поле выиграли у «Торпедо» со счетом 3:1.

На этой неделе «Спартак» обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:1 в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Красно-белые возглавляют группу B, набрав 12 очков. «Химки» в гостях уступили «Локомотиву» со счетом 0:1, подмосковная команда с одним очком располагается на четвертой позиции в таблице группе А.

Программа 14-го тура РПЛ завершится в понедельник двумя матчами. В этот день состоятся игры «Урал» — «Крылья Советов» и «Зенит» — «Сочи». В субботу «Пари Нижний Новгород» дома проиграл «Краснодару» (0:2), «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Факелом» (1:1), «Динамо» в гостях обыграло «Локомотив» (3:1).

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